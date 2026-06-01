لضبط الشارع.. سحب 773 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 36 مركبة متهالكة

كتب : علاء عمران

12:50 م 01/06/2026

الملصق الإلكتروني

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها المكبرة لتطبيق اللوائح المرورية الجديدة وضبط المركبات المخالفة، بجانب رفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة السير بالشوارع والميادين.

سحب التراخيص من مخالفي تركيب الملصق الإلكتروني

أسفرت جهود الحملات المرورية عن سحب 773 رخصة مركبة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة لتثبيته؛ حيث بدأت الأجهزة الأمنية في تفعيل الغرامات والعقوبات المقررة قانونًا بحق المخالفين.

وفي إطار التيسير على المواطنين، تواصل وحدات المرور استقبال ملاك المركبات ذات التراخيص السارية لتركيب الملصق، ويمتد العمل بالوحدات حتى الساعة الخامسة مساءً لإنهاء هذه الإجراءات، فضلًا عن إمكانية سداد الرسوم وطلب الخدمة رقميًا عبر موقع "بوابة مرور مصر".

رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة بالقاهرة والجيزة

وفي سياق متصل، عززت إدارات المرور بتنسيق موسع مع الأجهزة التنفيذية بالأحياء وشرطة المرافق، تواجدها الميداني لرصد السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة في الشوارع، والتي تمثل عبئًا مروريًا وخطرًا أمنيًا.

ونجحت الحملات في رفع 36 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة من المحاور والميادين الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وتم التحفظ عليها في الأماكن المخصصة لها، مع استمرار العمل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري وتسيير حركة المرور.

الملصق الإلكتروني مرور القاهرة مرور الجيزة بوابة مرور مصر

