شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن بقطاعات الجمهورية المختلفة، حملات أمنية ومكثفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، لإعادة الانضباط الشارع، ومكافحة جرائم الإتجار في النقد الأجنبي، وإحكام الرقابة التموينية على الأسواق وحماية جمهور المستهلكين.

الانضباط المروري.. ضبط 93 ألف مخالفة والكشف عن سائقين متعاطين

في قطاع المرور، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 93,026 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، تنوعت بين تجاوز السرعات المقررة، والسير بدون تراخيص، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، والانتظار العشوائي.

وخلال فحص 634 سائقًا، كشفت التحاليل عن إيجابية 16 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة. وفي سياق متصل، استهدفت الحملات مناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت عن: ضبط 444 مخالفة مرورية متنوعة (شروط التراخيص، أمن ومتانة المركبات، تحميل ركاب)، وفحص 50 سائقًا، تبين إيجابية حالتين لتعاطي المخدرات، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة مخالفة.

ضربات الأموال العامة.. ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 3 ملايين جنيه

وفي إطار مجابهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي، وجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ضربة قوية لتجار العملة والمضاربين في أسعارها خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية إجمالية بلغت قرابة 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

الأمن التمويني.. التحفظ على 5 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم

وعلى الصعيد التمويني، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر الرسمي في المخابز السياحية والمدعمة.

ونجحت الحملات في ضبط نحو 5 أطنان من الدقيق (الأبيض، والبلدي المدعم) قبل بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، مع استمرار الوزارة في تشديد الرقابة لضمان الإعلان عن الأسعار وحماية المستهلكين.

