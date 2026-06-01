حكم نهائي وبات.. النقض تؤيد سجن المعتدي على "الطفل ياسين" 10 سنوات

أصدرت محكمة النقض، اليوم الاثنين، حكمًا نهائيًا وباتًّا برفض الطعن المقدم من المتهم بهتك عرض الطفل "ياسين" داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لتسدل المحكمة بذلك الستار نهائيًا على القضية التي شغلت الرأي العام.

وجاء القرار بعدما استمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة دفاع المتهم ومحامي أسرة المجني عليه، قبل أن تقرر رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم المتوافق مع توصية نيابة النقض، والتي أوصت في تقريرها الاستشاري برفض طعن المتهم وتأييد عقوبته.

محطات التقاضي.. من السجن المؤبد إلى "المشدد 10 سنوات"

وكانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور قد قضت في وقت سابق بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم "ص.ك"، الذي كان يشغل منصب المراقب المالي بالمدرسة، ونزلت بالعقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض اليوم ليصبح نهائيًا.

وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، إلى توجيه الاتهام للمحكوم عليه (79 عامًا)، بالإقدام على هتك عرض الطفل "ياسين" البالغ من العمر 5 سنوات، داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

كواليس الجريمة.. كيف تتبعت الأسرة خيوط الواقعة؟

وبدأت ملابسات الحادث المأساوي في يناير من العام الماضي، حينما لاحظت أسرة الصغير تدهور حالته الصحية والنفسية بشكل مفاجئ، وبعرضه على الأطباء وتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود آثار اعتداء جسدي واضحة، مما دفع الأسرة للتوجه الفوري وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

يُذكر أن محكمة جنايات دمنهور (أول درجة) كانت قد عاقبت المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن يتم تخفيف الحكم في مرحلة الاستئناف إلى المشدد 10 سنوات، لتنتهي القضية رسميًا اليوم برفض طعن المتهم أمام محكمة النقض.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط