أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن طرح عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية والمهنية للبيع بالمزاد العلني.

طرح 10 محال تجارية وصيدلية و11 وحدة إدارية ومهنية

وأوضح رئيس الجهاز أن الطرح يشمل 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 14 و100 متر مربع، بالإضافة إلى 11 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 35 و97 مترًا مربعًا، وذلك بمواقع متميزة داخل المدينة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر جهاز المدينة.

وأكد المهندس محمود مراد أن هذا الطرح يأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف التوسع في توفير الخدمات التجارية والإدارية والمهنية لسكان المدينة، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات، بما يتواكب مع معدلات التنمية والنمو العمراني المتسارعة التي تشهدها مدينة العبور الجديدة.

ودعا رئيس الجهاز الراغبين في المشاركة بالمزاد إلى سحب كراسات الشروط والمواصفات من مقر الجهاز خلال مواعيد العمل الرسمية، ومعاينة الوحدات المطروحة على الطبيعة قبل موعد انعقاد الجلسة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للمزاد العلني.