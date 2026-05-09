كشف المستشار إبراهيم عبد المنعم دفاع القاضي "م.ب" المتهم بقتل طليقته "ل" رميًا بالرصاص في حدائق أكتوبر، عن كواليس صادمة في القضية التي هزت الرأي العام بتفاصيلها المؤلمة، عقب انتشار مقطع فيديو للقاضي أمام محكمة جنايات الجيزة، وهو يبرر دوافع ارتكاب جريمته.

10 شكاوى انتهت باستقالة

ذكر "عبد المنعم"، في بث مباشر لمصراوي، أن خلافات بدأت بين موكله وطليقته قبل 4 سنوات، وأنه حينها، استخدمت المجني عليها "ل" كل أساليب الضغط على القاضي: "قالت له مش هسيبك في حالك وهاخد عليك أحكام"، موضحًا أنها تقدمت ضده بنحو 10 شكاوى في مجلس الدولة مقر عمله: "كل شوية تطلع تعمل شكاوى كيدية ضد القاضي في إدارة التفتيش لحد ما مقدرش يمارس عمله وخضع لأكثر من مرة للتحقيق بسبب الضغط النفسي المتزايد عليه".

ضغط نفسي رهيب وشكاوى وحكم بالحبس

أوضح "عبد المنعم" أن موكله نتيجة الضغط المتزايد عليه حصل على إجازات متكررة قبل أن يتقدم باستقالته من مجلس الدولة: "خدت عليه حكم بالحبس دون علمه بس راحت اتنازلت في الآخر أمام إدارة التفتيش بمجلس الدولة".

وتابع دفاع القاضي المتهم، أن المجني عليها "بالغت في تحرير المحاضر الكيدية"، على حد وصفه، ومنها محاضر سب وقذف، بالإضافة إلى جنحة تبديد "إيصال أمانة" زعمت فيها تسلم المتهم مبلغًا ماليًا لتوصيله لشقيقها، معتبرًا أن الهدف من تلك القضايا كان الضغط عليه وتشويه سمعته.

وأضاف "عبد المنعم" أن موكله حُرم من رؤية أبنائه (ولدين وبنت)، لمدة قاربت 4 سنوات، بالإضافة إلى أن "ل" أقامت دعاوى نفقة من أجل أن تضعه تحت الضغط النفسي، فضلًا عن زواجها السري "عرفي" من آخر.

زيجة ثانية وشقة وسيارة

أوضح "عبد المنعم" أن طليقة موكله الراحلة استولت على شقة "دوبلكس" مملوكة للقاضي في أكتوبر تُقدر قيمتها وقتها (عام 2021) بنحو 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى سيارة اشتراها لها وسجلها باسمها، قبل أن يفاجأ بزواجها بآخر والعيش معها في شقته: "قالها اكتبي الشقة باسم عيالي ما دام أنتي اتجوزتي".

ضغط نفسي رهيب

أشار دفاع القاضي كذلك إلى أن موكله خضع للكشف الطبي النفسي عقب ارتكابه الجريمة، وأن التقرير أثبت أنه لا يعاني من أي خلل أو علة وقت ارتكاب الواقعة: "اتعرض لضغط نفسي رهيب من طليقته وكانت نتيجتها أنه ارتكب الواقعة".

