صرح الدكتور إبراهيم عبد المنعم، محامي القاضي السابق المتهم بقتل طليقته بمدينة 6 أكتوبر، بتفاصيل جديدة حول القضية، وذلك عقب اعترافات أدلى بها المتهم أمام المحكمة كشف خلالها عن خلافاته مع المجني عليها والأسباب التي قال إنها دفعته لارتكاب الواقعة.

محامي قاضٍ سابق متهم بقتل طليقته يروي تفاصيل الأزمة قبل الجريمة

وقال محامي المتهم: نحن اليوم بصدد تفاصيل مؤلمة في قضية القاضي المتهم بإنهاء حياة طليقته في أكتوبر، مضيفا أن الواقعة تعود إلى 9 يوليو 2025، أي قبل نحو 10 أشهر، وأن المجني عليها كانت زوجة المتهم المستشار "م. ب.".

وأشار إلى أن هيئة الدفاع كانت حريصة على إبعاد القضية عن التناول الإعلامي، بسبب طبيعة عمل المتهم السابق كمستشار بمجلس الدولة، وما تعرض له من ضغوط نفسية وعصبية شديدة، بحسب قوله.

وأوضح أن الخلافات بدأت بين الطرفين منذ عام 2021، وأن المجني عليها "استخدمت كافة الأساليب القانونية وغير القانونية للضغط عليه"، مضيفًا أنها قدمت ضده العديد من الشكاوى بمجلس الدولة، وبلغ عدد قضايا التحقيق بالتفتيش القضائي 10 قضايا.

وأكد محامي المتهم أن تلك الضغوط أثرت بشكل كبير على عمل موكله، موضحًا أنه "لم يعد قادرًا على مباشرة عمله بموضوعية أو بنفسية مستقرة"، ما دفعه للحصول على إجازات متكررة قبل أن يتقدم باستقالته من مجلس الدولة.

وتابع أن المجني عليها "بالغت في تحرير المحاضر الكيدية"، على حد وصفه، ومنها محاضر سب وقذف، بالإضافة إلى جنحة تبديد "إيصال أمانة" زعمت فيها تسلم المتهم مبلغًا ماليًا لتوصيله لشقيقها، معتبرًا أن الهدف من تلك القضايا كان الضغط عليه وتشويه سمعته.

وأضاف أن موكله تعرض أيضًا للحرمان من رؤية أبنائه لمدة تجاوزت 4 سنوات، إلى جانب دعاوى نفقة وحبس، مشيرًا إلى أن المجني عليها كانت "تستفزه نفسيًا" بإبلاغه بزواجها عرفيًا من أشخاص آخرين، بحسب روايته.

كما أوضح أن المجني عليها استولت على شقة مملوكة للمتهم تُقدر قيمتها وقتها بنحو 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى سيارة اشتراها لها وسجلها باسمها.

واختتم محامي المتهم تصريحاته بالتأكيد على أن هيئة الدفاع تحتفظ بباقي تفاصيل وملابسات القضية لجلسات المرافعة أمام محكمة الجنايات، مشددًا على أن "المتهم لم يكن مستقراً نفسيًا وعصبيًا وقت الواقعة بسبب حجم الضغوط التي تعرض لها"، وأن "واقعة القتل لا تعد ثابتة قانونًا إلا بعد صدور حكم جنائي بات".

بداية العلاقة الزوجية وتفاصيل الانفصال

وقال المتهم إنه تزوج المجني عليها عن حب وأنجب منها ثلاثة أبناء، مشيرًا إلى أن حياتهما الزوجية استمرت نحو 14 عامًا قبل أن تنتهي بالانفصال عام 2021، لتبدأ بعدها سلسلة من الخلافات الممتدة بين الطرفين.

خلافات أسرية وقضايا نفقة ورؤية

وأوضح المتهم أن الأزمة تفاقمت بسبب قضايا النفقة والرؤية، مؤكدًا أنه تكبد مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى نحو 2.5 مليون جنيه، إلى جانب – بحسب أقواله – منعه من رؤية أبنائه، وهو ما زاد من حدة الخلافات بينهما.

اتهامات متبادلة داخل قاعة المحكمة

وخلال كلماته أمام المحكمة، قال المتهم إن طليقته أقامت ضده عدة دعاوى وشكاوى، كما اتهمها بالارتباط العرفي بآخرين أثناء استمرار العلاقة الزوجية، مؤكدًا أن هذه الخلافات قادته إلى حالة نفسية صعبة.

تصريحات مثيرة للمتهم

وأضاف المتهم أمام هيئة المحكمة: "لو اتعدم أنا مش خايف.. أنا راجل"، مؤكدًا أنه لم ينكر أي تفاصيل أمام جهات التحقيق، وأنه أقر بكافة ما نُسب إليه من اتهامات.

مرافعة النيابة العامة

في المقابل، قدم ممثل النيابة العامة مرافعة حاسمة، أكد خلالها أن الواقعة لم تكن لحظة انفعال أو غضب، بل جريمة مكتملة الأركان تمت مع سبق الإصرار والترصد.

تتبع المجني عليها قبل الجريمة

وأوضحت النيابة أن المتهم ظل يراقب تحركات طليقته لعدة أيام، وتابع خروجها من منزلها بمنطقة الهرم، حتى وصولها إلى ممشى سياحي بمدينة 6 أكتوبر، حيث نفذ جريمته.

لحظة تنفيذ الجريمة

وبحسب التحقيقات، أطلق المتهم أعيرة نارية من سلاحه الشخصي، استقرت في أماكن قاتلة بجسد المجني عليها، بينها الرأس والصدر والظهر، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

تأكيد النيابة على سبق الإصرار

وشددت النيابة على أن المتهم كان في كامل وعيه ومُصرًا على تنفيذ الجريمة، مستندة إلى تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي التي أثبتت طبيعة الإصابات ومسار الطلقات.

قرار المحكمة

وقررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر القضية إلى إلى جلسة 21 يونيو المقبل، لسماع مرافعة هيئة الدفاع.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها