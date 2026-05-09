كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يلوّح بسلاح أبيض في محافظة الإسكندرية.

ملابسات فيديو التلويح بسلاح أبيض من داخل سيارة بالإسكندرية

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وعُثر بحوزة المتهم على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها، موضحًا أن الواقعة جاءت عقب مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة أخرى بسبب خلافات حول أولوية المرور بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها