واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بمختلف المحافظات؛ لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط المخالفات التموينية والمرورية، في إطار جهودها لإحكام السيطرة الأمنية وحماية الاقتصاد القومي.

ضبط 8 ملايين جنيه من تجار العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من خلال جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، مشيرة إلى أن الحملات تأتي استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة لجرائم المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج السوق المصرفي.

حملات تموينية لضبط الدقيق المدعم

وفي سياق متصل، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، ضُبط خلالها نحو نصف طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

وأكدت الوزارة أن الحملات تستهدف حماية جمهور المستهلكين والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

109 آلاف مخالفة مرورية وتعاطي مخدرات

وفي الملف المروري، أسفرت حملات الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 109 آلاف و89 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1020 سائقًا، تبين إيجابية 28 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات مكثفة بالطريق الدائري الإقليمي

وفي مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات المرورية والانضباطية من ضبط 435 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب فحص 90 سائقًا ثبت تعاطي 3 منهم للمواد المخدرة.

كما جرى ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام قضائية، والتحفظ على مركبة مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.