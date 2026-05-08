قررت جهات التحقيق بنيابة أكتوبر الكلية بالجيزة، حبس 30 متهما 4 ايام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامهم بتشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين في الواقعة المعروفة إعلاميًا "قضية النصب الكبرى".

وقررت النيابة صرف 9 من ضحايا التشكيل من سرايا النيابة، عقب استماع أقوالهم في الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار 4 متهمين هاربين، وإخلاء سبيل 4 متهمين بضمان محل إقامتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعًا تهمة انتحال صفة موظفين عموميين (ضباط شرطة)، بالإضافة إلى تزييف آثار و النصب والاحتيال على المواطنين بغرض الاستيلاء على مبالغ ضخمة من المواطنين عن طريق إيهامهم بالعثور على مقبرة أثرية.

بداية الواقعة بورود معلومات لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أكدت قيام تشكيل عصابى خطر يضم (33 عنصر "من بينهم 5 سيدات"، لـ14 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بتمكنهم من العثور على مقابر أثرية أسفل قطع أراضى، والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدمات لشراء تلك الأراضى، وإمعاناً فى النصب على ضحاياهم يقومون بعرض بعض القطع الأثرية المقلدة عليهم والتأكيد على أنها مستخرجة من إحدى قطع الأراضى المشار إليها، وتعريفهم ببعض المتهمين بزعم كونهم خبراء آثار، حيث يأكدون لهم بأن القطع المعثور عليها أثرية، فضلاً عن إقناع ضحاياهم بأنهم يحظون بحماية شخصيات هامة فى الدولة من خلال إستقبال بعض المتهمين للضحايا مرتدين ملابس أميرية، وكذا الإتفاق مع ضحاياهم على تحرير إيصالات أمانة بمبالغ مالية كبيرة كباقى قيمة تلك الأراضى بزعم ضمان حقوقهم فى القطع التى سيتم استخراجها وتهديدهم بها عقب اكتشاف الضحايا بتعرضهم للنصب والإحتيال حتى لا يتم الإبلاغ عنهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل بأماكن تواجدهم بعدد 3 فيلات "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة إتخذوها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وأمكن ضبطهم، وضُبط بحوزتهم (11 سيارة ملاكى - 2 بندقية خرطوش - 34 قطعة أثرية "مقلدة" - ملابس أميرية - أجهزة لاسلكية - كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية محلية وأجنبية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - دفاتر إيصالات أمانة "مذيلة بتوقيعات وبصمات مختلفة لعدد من الضحايا" - مبالغ مالية "مزورة")، وأثناء الضبط تبين تواجد 9 من المجنى عليهم حال سدادهم مبالغ مالية