إعلان

مفاجأة في قضية "هابي لاند" بشتيل: 4 طالبات اتهمن مالك المدرسة بهتك العرض (خاص)

كتب : رمضان يونس

11:03 م 07/05/2026

القبض على مدير مدرسة هابي لاند

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فجّرت تحقيقات النيابة العامة التي باشرها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، عن مفاجأت جديدة في واقعة اتهام مالك مدرسة "هابي لاند" ببشتيل بأوسيم بالتحرش بتلميذته داخل مكتبه.

شهادة الصبايا تضع المالك العجوز في مأزق

واستمعت النيابة العامة لأقوال 4 أطفال (طالبات إبتدائي) على سبيل الاستدلال، اتهمن مالك المدرسة بإتيان أفعال غير أخلاقية معهن بحقهن داخل مكتبه (هتك عرض).

باستجواب مالك المدرسة المتهم، أقر بارتكاب واقعة هتك عرض الأطفال لكن دون قصده "أنا عملت كده بس غصب عني".

الفيديو صحيح ولا يوجد تلاعب

النيابة العامة عرضت المتهم على مصلحة الأمن العام لإجراء القياسات البيومترية، لبيان أن الظاهر بالمقطع الفيديو المتداول من عدمه، إذ تبين من التقرير صحة الفيديو وأن الشخص الظاهر بالفيديو هو المتهم ولا يوجد به أى تلاعب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة المستشار عمرو خالد نيابة حوادث شمال الجيزة مدرسة هابي لاند بشتيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور| مرتضى منصور وحسين فهمي يقدمان العزاء في هاني شاكر
زووم

بالصور| مرتضى منصور وحسين فهمي يقدمان العزاء في هاني شاكر
17 صورة.. إقبال كثيف على مونوريل شرق النيل في ثاني أيام التشغيل
أخبار مصر

17 صورة.. إقبال كثيف على مونوريل شرق النيل في ثاني أيام التشغيل
"هاني شاكر كان يصلي ولم يتعاطى المحرمات".. خالد الجندي يكشف أسرار أمير
زووم

"هاني شاكر كان يصلي ولم يتعاطى المحرمات".. خالد الجندي يكشف أسرار أمير
طائرة ورئيس نادي.. 25 صورة ولقطات من عزاء الراحل هاني شاكر
زووم

طائرة ورئيس نادي.. 25 صورة ولقطات من عزاء الراحل هاني شاكر
الأحوال الشخصية.. نقيب المأذونين: فسخ الزواج خلال 6 أشهر مخالف للشريعة
أخبار مصر

الأحوال الشخصية.. نقيب المأذونين: فسخ الزواج خلال 6 أشهر مخالف للشريعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القومي للاتصالات: زيادة الأسعار حتى 15% مع إلزام الشركات بتخفيضات
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر