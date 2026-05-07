فجّرت تحقيقات النيابة العامة التي باشرها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، عن مفاجأت جديدة في واقعة اتهام مالك مدرسة "هابي لاند" ببشتيل بأوسيم بالتحرش بتلميذته داخل مكتبه.

شهادة الصبايا تضع المالك العجوز في مأزق

واستمعت النيابة العامة لأقوال 4 أطفال (طالبات إبتدائي) على سبيل الاستدلال، اتهمن مالك المدرسة بإتيان أفعال غير أخلاقية معهن بحقهن داخل مكتبه (هتك عرض).

باستجواب مالك المدرسة المتهم، أقر بارتكاب واقعة هتك عرض الأطفال لكن دون قصده "أنا عملت كده بس غصب عني".

الفيديو صحيح ولا يوجد تلاعب

النيابة العامة عرضت المتهم على مصلحة الأمن العام لإجراء القياسات البيومترية، لبيان أن الظاهر بالمقطع الفيديو المتداول من عدمه، إذ تبين من التقرير صحة الفيديو وأن الشخص الظاهر بالفيديو هو المتهم ولا يوجد به أى تلاعب.