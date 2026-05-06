ضبط راكب حاول تهريب 2000 قرص إكستازي بمطار القاهرة الدولي

كتب : محمد الصاوي

12:48 م 06/05/2026

اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، القبض على راكب يحمل جنسية دولة عربية أثناء محاولته تهريب مواد مخدرة عبر المطار.

جاء الضبط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة بروكسل، حيث اشتبهت أجهزة المباحث بالتنسيق مع الجمارك في الراكب أثناء خروجه من الدائرة الجمركية.

اعترافات المتهم بتهريب 2000 قرص إكستازي


بتفتيشه عُثر بحوزته على 2000 قرص إكستازي و500 جرام من حبوب مطحونة من نفس المادة، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار والتهريب داخل البلاد.
إجراءات قانونية
تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم واستكمال التحقيقات.

