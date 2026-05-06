الأمن يضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:17 ص 06/05/2026 تعديل في 11:17 ص

تمكنت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.

أسفرت الجهود عن ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة مالية تُقدر بحوالي 14 مليون جنيه، في إطار ملاحقة الأنشطة غير المشروعة في سوق الصرف.

تأتي تلك الضبطيات ضمن جهود أجهزة الأمن للتصدي لمحاولات التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، بما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف والإضرار بالاقتصاد القومي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة.

