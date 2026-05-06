

تمكنت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 14 مليون جنيه

أسفرت الجهود عن ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة مالية تُقدر بحوالي 14 مليون جنيه، في إطار ملاحقة الأنشطة غير المشروعة في سوق الصرف.

تأتي تلك الضبطيات ضمن جهود أجهزة الأمن للتصدي لمحاولات التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، بما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف والإضرار بالاقتصاد القومي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة.