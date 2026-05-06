تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 50 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

إحالة المتهمين للمحاكمة

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية وتمويل الجماعة والترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعو للعنف.

كما وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

