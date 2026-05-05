خلاف على 75 ألف جنيه.. قرار جديد بشأن سمسار فيصل المتهم بتهديد طبيبة

كتب : محمود الشوربجي

06:31 م 05/05/2026

حددت المحكمة المختصة، جلسة 12 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة سمسار فيصل المتهم بتهديد طبيبة، إثر خلاف بينهما على نسبة عمولته من بيع شقة سكنية.

وقررت جهات التحقيق المختصة، إحالة سمسار فيصل المتهم بتهديد طبيبة للمحاكمة بسبب 75 ألف جنيه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة، استعرض القوة ولوح بالعنف وهدد المجني عليها باستخدام ما من شأنه ترويعها وتخويفها بإلحاق أذى بها، بقصد التأثير في إرادتها وفرض السطوة عليها وإرغامها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وذلك دون أن يكون مقيدًا بأحكام أعمال الوساطة التجارية.

