هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة شحن بمقذوف في مضيق هرمز

كتب : وكالات

03:12 ص 06/05/2026

قالت هيئة ‌عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن ⁠سفينة شحن أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مضيفة أن الآثار ‌البيئية ⁠الناجمة عن الحادث غير معروفة.

قالت الهيئة البريطانية في بيان تحذيري، إنها تلقت بلاغا يؤكد تعرض إحدى سفن الشحن لضربة مباشرة بواسطة مقذوف مجهول، فيما لم يعرف حجم الأضرار أو التداعيات البيئية الناجمة عن الحادث.

ودعت الهيئة جميع السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر وإبلاغها فورا عن أي أنشطة مشبوهة، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد مصدر الهجوم.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية، أن إيران أنشأت آلية جديدة لإدارة مرور السفن عبر مضيق ⁠هرمز، فيما حذرت إيران البحرية الأمريكية مطالبة إياها بالبقاء خارج المضيق، وقالت إن السفن التجارية ستحتاج إلى تنسيق ‌أي ⁠عبور مع الجيش الإيراني.

تأتي هذه التطورات في ظل هدنة وصفت بالهشة، وتصاعد التحذيرات الدولية من تصعيد عسكري في المنطقة مع تزايد الدعوات إلى مواصلة دعم جهود الوساطة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار إلى أن مشروع القرار يطالب إيران بوقف زرع الألغام والهجمات وتحصيل الرسوم في المضيق، وفقا لروسيا اليوم.

