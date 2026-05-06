وقال مسؤولان أمريكيان لـ"سي بي إس نيوز"، إن سفينة شحن في منطقة الخليج تعرضت لهجوم بصاروخ كروز أرضي مما تسبب في إصابات عديدة بين أفراد الطاقم الفلبيني على متن السفينة.

وذكر المسؤولون، أن الهجوم استهدف سفينة الشحن "سي جي إم سان أنطونيو"، المملوكة لشركة فرنسية، مشيرين إلى أن الحادثة وقعت مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وكانت السفينة بالقرب من دبي ظهر الثلاثاء، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت قد تحركت منذ ذلك الحين، وفقا لبيانات تتبع السفن المتاحة.

وفي وقت سابق، قال هيئة ‌عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، إنها تلقت بلاغا يفيد بأن سفينة شحن قد أصيبت بمقذوف مجهول.

وفي السياق، أفاد مسؤولان أمريكيان، أن سفينتين تجاريتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز الاثنين كانت على متنهما فرق أمنية عسكرية أمريكية عندما شنت إيران هجمات ضدهما أثناء العبور.

وأعلن البنتاجون، أن إيران استهدفت السفينتين بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة المسلحة، لكن الجيش الأمريكي اعترض الهجمات وفجر الزوارق الصغيرة.

وهذه المرة الأولى التي يرصد فيها وجود أفراد أمن عسكريين أمريكيين على متن السفن العابرة لمضيق هرمز، في إطار أحدث مساعي الرئيس دونالد ترامب لفتح هذا الممر الحيوي، والذي يعرف باسم "مشروع الحرية"، إذ كانت السفن العسكرية توجه السفن عبر الحصار الإيراني للمضيق.

وقد شكل هذا تورطا جديدا في الصراع، زاد من انكشاف الجيش الأمريكي أمام الجيش الإيراني.

وأبلغت منظمة "UKMTO" عن حوادث وقعت على سفن أخرى في المنطقة، بما في ذلك حريق وضربة مقذوفة وهجوم تم الإبلاغ عنه بواسطة زوارق صغيرة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق عملية "مشروع الحرية" بشكل مؤقت والتي كانت تهدف إلى توجيه السفن العالقة في مضيق هرمز وإخراجها بأمان، مع استمرار فرض الحصار البحري بكامل قوته، وفقا لروسيا اليوم.