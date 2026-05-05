بملامح بددها تأنيب الضمير، وقف "محمود" بركن منزوي داخل قفص الاتهام في محكمة جنايات الجيزة، لا يبالي بشيء، حتى بنظرات الجميع له. بد صامدًا كالصخر وكأن لم يغتال براءة "آيسل" (طفلة أخيه) بسكين الغدر والانتقام أمام والدتها. من أجل سرقة "حلق ذهب" طمعًا في بيعه لشراء تذكرة "آيس" تذهبه في عالم الإدمان.

حسرة وندم أمام القاضي



في قاعة المحكمة التي تضج بأغرب القضايا. كان الخوف حاضرًا على وجه "محمود" الشاحب بالدموع. يتعرف بكل حسرة بخطيئته الكبري "ايوا أنا دبحت بنت أخويا بس غصب عني والله .. كنت قاصد أمها بس هي جات قدامي".



يتذكر "محمود" (العم) لحظات الندم والألم التي قادته إلى الطريق المُظلم الذي لطالما نهايته"الإعدام"، فابن الأربعين عامًا لا يطلب الرأفة ولا البراءة:"أنا في تأنيب ضمير كل يوم .. عايز اتعدم عشان ارتاح من الذنب اللي عملته ده" وفق تصريحات خاصة أدلى بها المتهم لموقع "مصراوي"

حكاية العم والصبية



العم المُجرم حضر إلى محكمة الجنايات في مأمورية خاصة، تزامنًا مع إنعقاد جلسة محاكمته بتهمة قتل طفلة شقيقه"آيسل"، والشروع في قتل والدتها "شاهندا" من أجل سرقة "حلق ذهب" لشراء تذكرة "آيس" كونه مدمن للكيف الأسود بعدما ضاقت به الحياة ذرعا.



30 دقيقة كانت كافية أن تستمع فيها المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طلب توقيع عقوبة الإعدام على "محمود" الماثل أمام الهيئة. لينال جزاء ما اقترفه في حق "آيسل" ووالدتها "شاهندا".

نهاية "شيطان بولاق"على طبلية عشماوي



فـقرار إحالة أوراق "العم محمود" بالإجماع، الذي نطق به القاضي محمود عبد الحميد سليمان،كان مُرضيا للأم"شاهندا" زوجها "محمد"، وشافيًا للغليل على رحيل "آيسل".

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود.ي"، في القضية رقم 26070 لسنة 2025 جنايات بولاق، والمقيدة برقم 1958 لسنة 2025، تهمة قتل المجني عليها الطفلة "آيسل" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بدافع سرقة "حلق ذهب" يخص والدتها، ظلمًا وعدوانًا، ولم يبالِ بكون المجني عليهما من أسرة شقيقه، وقد بدت على وجهه معالم القسوة، فبيت النية وتفكر في الجريمة.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم (العم) عقد العزم المصمم على إتمام جريمته وإزهاق روح الطفلة "آيسل" ووالدتها "شاهندا"، حيث وضع مخططًا أحكم دقائقه، إذ قام بتلثيم وجهه واستجلب سلاحًا أبيض "سكين"، وتسلل إلى مسكن شقيقه ـ في منزل العائلة ـ متظاهرًا بكونه الزوج منتحلًا صفته، وفور استجابة المجني عليها "شاهندا" وفتحها لباب المسكن، ارتكب جريمته.

اقرأ أيضا:

حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي

