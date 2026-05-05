أعلنت وزارة الداخلية، غلق منزل كوبري باغوص في اتجاه كوبري مهمشة (منطقة المفارق أعلى كوبري باغوص)، مع توجيه حركة المركبات للاستكمال في اتجاه كوبري 6 أكتوبر.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، والعمل على تسيير الحركة المرورية، تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وإصلاح الباكيات المتضررة من كوبري 6 أكتوبر أعلى ميدان رمسيس.

ويستمر تطبيق الغلق في الفترة من الساعة 12:30 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا يوميًا، بدءًا من الثلاثاء الموافق 5/5/2026، ولمدة 15 يومًا.

تأمين مروري وتنظيم الحركة

وتتولى الإدارة العامة لمرور القاهرة التنسيق مع الجهات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والإرشادات المرورية، وكافة التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.