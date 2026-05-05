تستكمل محكمة الطفل بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة نجل لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، وذلك لسماع شهادة ضابط الضبط في القضية المتهم فيها بحيازة وتعاطي مواد مخدرة.

وتنظر المحكمة القضية في إطار الاتهامات الموجهة للمتهم، والتي تضمنت حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب ارتكاب عدد من المخالفات الأخرى المرتبطة بواقعة الضبط.

كان المستشار أحمد السعيد، المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة، قد قرر إحالة أوراق القضية إلى نيابة الطفل للاختصاص، عقب انتهاء التحقيقات الأولية في الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تم ضبطه خلال حملة مرورية ليلية، أثناء قيادته سيارة دون ترخيص، حيث تبين أنه نجل لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو، وعثرت القوة الأمنية بحوزته على كمية من مخدر الحشيش تقدر بنحو 3 جرامات، بالإضافة إلى زجاجة خمر، وكان برفقته فتاة داخل السيارة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم واجه اتهامات بإتلاف ممتلكات عامة ومقاومة السلطات أثناء محاولة ضبطه، قبل أن يتم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، ثم عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.