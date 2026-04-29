بدرية طلبة تتنازل عن حكم تغريم صحفي 100 ألف جنيه بتهمة السب والقذف

كتب : أحمد عادل

01:50 م 29/04/2026

تنازلت الفنانة بدرية طلبة عن الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية لصالحها، والذي قضى بتغريم صحفي 100 ألف جنيه، وذلك بعد عقد جلسة صلح بين الطرفين.

تفاصيل قضية السب والقذف بين بدرية طلبة وصحفي

وكانت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشارة سارة علي، الدائرة الثانية جنح اقتصادية، قد أصدرت حكمها في القضية رقم 76 لسنة 2026 جنح مالية، والمقيدة برقم 1137 لسنة 2026 جنح اقتصادية، والمقامة من الفنانة بدرية محمد طلبة ضد الصحفي محمد محمود عبدالحافظ ريان، بتهمة السب والقذف.

وقضت المحكمة بتغريم الصحفي 50 ألف جنيه عن التهم من الأولى إلى الثالثة، و50 ألف جنيه عن التهمة الرابعة، بالإضافة إلى إلزامه بالمصاريف الجنائية.

بدرية طلبة السب والقذف المحكمة الاقتصادية

