إعلان

قرار قضائي بشأن هدير عبد الرازق في اتهام غسل الأموال

كتب : أحمد عبدالمنعم

01:57 م 29/04/2026

تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع مرتبط بنشر فيديوهات خادشة، إلى جلسة 24 مايو المقبل.

اتهامات سابقة في القضية

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد رفضت المعارضة الاستئنافية المقدمة من المتهمة على حكم حبسها سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث محتوى خادش ونشر الفسق والفجور.

تفاصيل الاتهامات

ووجهت النيابة العامة للمتهمة 5 اتهامات في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، تضمنت نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الإغراء وزيادة المشاهدات.

كما شملت الاتهامات ارتكاب أفعال فاضحة، واستخدام عبارات ذات طابع جنسي، والدعوة لممارسة الفجور، إضافة إلى التعدي على القيم الأسرية، وإنشاء حسابات إلكترونية لتسهيل تلك الوقائع.

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

