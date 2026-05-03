تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طالب جامعي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، في واقعة أثارت حالة من الجدل.

بلاغ وتحرك فوري

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بالعثور على جثمان شاب ملقى بجوار أحد صناديق القمامة في الحي السادس بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

فحص موقع الحادث

بالفحص تبين أن الجثة لشاب في مقتبل العمر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

فحص كاميرات وشهود عيان

وتقوم الأجهزة الأمنية حاليًا بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، إلى جانب سماع أقوال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الحادث وكشف تفاصيله.

تحقيقات النيابة العامة

تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

اقرأ أيضا:

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها