استمرارًا لدورها المجتمعي والإنساني، نظمت وزارة الداخلية عددًا من الزيارات إلى دور رعاية المسنين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في إطار حرصها على مشاركة كبار السن الأجواء الاحتفالية وإدخال البهجة إلى نفوسهم.

أجواء فرح وفعاليات متنوعة خلال العيد

كما أقامت الوزارة حفلًا ترفيهيًا لكبار السن بمنطقة “عين الحياة” التابعة لوزارة الداخلية، تضمن مجموعة من الندوات الدينية والفقرات الفنية والترفيهية، بمشاركة عدد من الفنانين.

مشاركة فنانين في فعاليات الداخلية

وشهدت الفعاليات أجواءً من الفرحة والسعادة بين الحضور، وسط تفاعل كبير من كبار السن مع الفقرات المقدمة، في مشهد يعكس اهتمام وزارة الداخلية بتعزيز قيم المشاركة المجتمعية والإنسانية.

دعم إنساني ومجتمعي مستمر

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنظيم المبادرات والفعاليات الإنسانية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، خاصة كبار السن، دعمًا لقيم التكافل الاجتماعي وتعزيزًا لروح المشاركة خلال المناسبات والأعياد.

