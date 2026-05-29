إعلان

الداخلية تُدخل البهجة على كبار السن بدور الرعاية خلال العيد

كتب : مصراوي

02:50 م 29/05/2026

الداخلية تزور دور رعاية المسنين في العيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استمرارًا لدورها المجتمعي والإنساني، نظمت وزارة الداخلية عددًا من الزيارات إلى دور رعاية المسنين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في إطار حرصها على مشاركة كبار السن الأجواء الاحتفالية وإدخال البهجة إلى نفوسهم.

أجواء فرح وفعاليات متنوعة خلال العيد

كما أقامت الوزارة حفلًا ترفيهيًا لكبار السن بمنطقة “عين الحياة” التابعة لوزارة الداخلية، تضمن مجموعة من الندوات الدينية والفقرات الفنية والترفيهية، بمشاركة عدد من الفنانين.

مشاركة فنانين في فعاليات الداخلية

وشهدت الفعاليات أجواءً من الفرحة والسعادة بين الحضور، وسط تفاعل كبير من كبار السن مع الفقرات المقدمة، في مشهد يعكس اهتمام وزارة الداخلية بتعزيز قيم المشاركة المجتمعية والإنسانية.

دعم إنساني ومجتمعي مستمر

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنظيم المبادرات والفعاليات الإنسانية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، خاصة كبار السن، دعمًا لقيم التكافل الاجتماعي وتعزيزًا لروح المشاركة خلال المناسبات والأعياد.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية العيد عيد الأضحى دار راعية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رئيس البنك الأهلي يكشف حلولا بديلة لتوفير السيولة للعملاء دون زيارة ATM
أخبار البنوك

رئيس البنك الأهلي يكشف حلولا بديلة لتوفير السيولة للعملاء دون زيارة ATM
الصحة العالمية تعلن أول حالة شفاء من إيبولا في الكونغو الديمقراطية
شئون عربية و دولية

الصحة العالمية تعلن أول حالة شفاء من إيبولا في الكونغو الديمقراطية
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
أخبار مصر

محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
فضيحة أمريكية كبرى.. ضابط يسرق ملايين الدولارات من الـ"CIA"
شئون عربية و دولية

فضيحة أمريكية كبرى.. ضابط يسرق ملايين الدولارات من الـ"CIA"
4 أبراج تتحسن أوضاعها المالية في العيد.. منها الحوت
علاقات

4 أبراج تتحسن أوضاعها المالية في العيد.. منها الحوت

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
سنرقص للصباح ونوزع الحلوى .. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي