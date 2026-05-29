كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول تضررت فيه سيدة من تعرضها للاعتداء على يد شخص وسيدة باستخدام أداة حادة، ما تسبب في إصابتها بمحافظة الشرقية.

فيديو سيدة الشرقية

بتاريخ 18 ماريو الجاري تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، تتهم فيه عاملًا وربّة منزل، مقيمين بدائرة المركز، بالتعدي عليها بالضرب مستخدمين قطعة زجاجية وعصا خشبية، ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي بالوجه.

خلاف بسبب جمعية

وأوضحت التحريات الأولية أن سبب الواقعة يعود إلى رفض المجني عليها الانضمام إلى جمعية مالية كان المشكو في حقهما يقومان بتجميعها، ما أدى إلى نشوب مشادة تطورت إلى اعتداء.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمَين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدا عن العصا الخشبية المستخدمة في التعدي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

