الداخلية تكشف ملابسات فيديو تشويه وجه سيدة في الشرقية

كتب : مصراوي

12:12 م 29/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول تضررت فيه سيدة من تعرضها للاعتداء على يد شخص وسيدة باستخدام أداة حادة، ما تسبب في إصابتها بمحافظة الشرقية.

بتاريخ 18 ماريو الجاري تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، تتهم فيه عاملًا وربّة منزل، مقيمين بدائرة المركز، بالتعدي عليها بالضرب مستخدمين قطعة زجاجية وعصا خشبية، ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي بالوجه.

وأوضحت التحريات الأولية أن سبب الواقعة يعود إلى رفض المجني عليها الانضمام إلى جمعية مالية كان المشكو في حقهما يقومان بتجميعها، ما أدى إلى نشوب مشادة تطورت إلى اعتداء.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمَين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدا عن العصا الخشبية المستخدمة في التعدي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

مشروبات قد تقلل الانتفاخ بعد الوجبات الدسمة
بالونات وهدايا ترسم الفرحة.. حدائق أسوان وجهة العائلات في عيد الأضحى
الأهلي يضع شرطين لبيع بن رمضان في الصيف
مسؤول ببعثة الحج السياحي: تحسن كبير بمخيمات منى.. ونتدخل فورًا لحل أي ملاحظة
5 فوائد لتناول المكسرات على صحة الجسم
