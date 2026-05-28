تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من زوجها لقيامه بالتعدي عليها ونجلتها بالسب والضرب وتهديدهما بإلحاق الأذى بهما بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه تم تحديد الشاكية، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبسؤالها أقرت بقيام زوجها بالتعدي عليها ونجلتها بشكل متكرر بسبب خلافات أسرية بينهما ورغبتها في الطلاق.

وأضافت السيدة أن زوجها سبق وصدر ضده حكمان قضائيان غيابيان خلال عامي 2024 و2025، بإجمالي مدد حبس بلغت 9 أشهر، في قضيتين تعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه محاسب بإحدى شركات النقل الخاصة ومقيم بذات العنوان.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

