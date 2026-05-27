أكدت الدكتورة منى نظير، مدير عام الوقاية وإدارة المعلومات بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن المجازر الحكومية المرخصة لا تقتصر على إجراء الفحوصات الروتينية للحوم، بل تمثل منظومة رقابية متكاملة للتعامل الحاسم مع أي حالات مرضية تهدد صحة الإنسان، خاصة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.

إجراءات فحص دقيقة للتأكد من سلامة اللحوم

أوضحت "نظير"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا لايف"، أن الطواقم البيطرية داخل المجازر تطبق إجراءات فحص دقيقة وصارمة على جميع الأضاحي، للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضافت أنه في حال رصد إصابة موضعية أو محدودة في الذبيحة، يتم استبعاد الجزء المصاب فقط، بينما يتم في الحالات التي تشمل الذبيحة بالكامل إعدامها كليًا، والتخلص منها عبر المحارق البيئية الملحقة بالمجازر، وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة.

وشددت على أن هذه الإجراءات تضمن التخلص الآمن من اللحوم غير الصالحة، بما يحافظ على الصحة العامة ويمنع أي مخاطر قد تنتج عن تداولها.

وأكدت مدير عام الوقاية أن هذه المنظومة الرقابية تعكس أولوية الدولة في حماية المواطنين من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، مشيرة إلى أن الذبح داخل المجازر المعتمدة يمثل الضمانة الأساسية للحصول على لحوم آمنة وصحية.

واعتبرت أن المجازر تعد خط الدفاع الأول في منظومة سلامة الغذاء، لما تقوم به من دور رقابي وفني يضمن وصول لحوم سليمة للمستهلكين.