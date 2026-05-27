إعلان

فرنسا تستدعي السفير الروسي على خلفية ضربات واسعة في أوكرانيا

كتب : وكالات

02:55 م 27/05/2026

وزارة الخارجية الفرنسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استدعى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، سفيرَ الاتحاد الروسي في باريس، وذلك في أعقاب الضربات الواسعة التي شهدتها أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وما رافقها من تهديدات وُصفت بأنها "غير مقبولة" طالت المدنيين الأوكرانيين ودبلوماسيين أجانب.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن تحركات روسيا تعكس "استهتارًا واضحًا بالقانون الدولي" و"نهجًا قائمًا على التهديد والضغط"، معتبرة أن هذه التصرفات تؤكد، بحسب باريس، حالة "الانسداد العسكري" الذي تواجهه موسكو في أوكرانيا.

وأدانت فرنسا بشدة ما وصفته بـ"الترهيب الروسي"، مجددة دعوتها لموسكو إلى وقف حربها "غير الشرعية" ضد أوكرانيا، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار التزامها بدعم كييف وتعزيز الأمن الأوروبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي حرب أوكرانيا روسيا فرنسا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مقتدى الصدر يفصل "سرايا السلام" عن التيار الشيعي ويعلن إلحاقها بالدولة
شئون عربية و دولية

مقتدى الصدر يفصل "سرايا السلام" عن التيار الشيعي ويعلن إلحاقها بالدولة
"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره
زووم

"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره
شيخ الأزهر يغادر القاهرة ويتوجه إلى الرياض - صور
أخبار مصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة ويتوجه إلى الرياض - صور
حبس وغرامة.. تحذير رسمي من ذبح الأضاحي في الشوارع
أخبار مصر

حبس وغرامة.. تحذير رسمي من ذبح الأضاحي في الشوارع
فاتتني صلاة العيد فما حكم صلاتها منفردًا؟.. البحوث الإسلامية يجيب
أخبار

فاتتني صلاة العيد فما حكم صلاتها منفردًا؟.. البحوث الإسلامية يجيب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى
الرخصة الأفريقية في خطر.. الزمالك يحل قضيتين فقط قبل 4 أيام من انتهاء المهلة