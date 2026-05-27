فرنسا تستدعي السفير الروسي على خلفية ضربات واسعة في أوكرانيا

استدعى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، سفيرَ الاتحاد الروسي في باريس، وذلك في أعقاب الضربات الواسعة التي شهدتها أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وما رافقها من تهديدات وُصفت بأنها "غير مقبولة" طالت المدنيين الأوكرانيين ودبلوماسيين أجانب.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن تحركات روسيا تعكس "استهتارًا واضحًا بالقانون الدولي" و"نهجًا قائمًا على التهديد والضغط"، معتبرة أن هذه التصرفات تؤكد، بحسب باريس، حالة "الانسداد العسكري" الذي تواجهه موسكو في أوكرانيا.

وأدانت فرنسا بشدة ما وصفته بـ"الترهيب الروسي"، مجددة دعوتها لموسكو إلى وقف حربها "غير الشرعية" ضد أوكرانيا، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار التزامها بدعم كييف وتعزيز الأمن الأوروبي.