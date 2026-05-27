الترمس مصدر غني بالعناصر الغذائية، فهي مليئة بالبروتين النباتي والألياف الغذائية والمعادن الأساسية، و تناوله قد يعزز صحة القلب، وينظم نسبة السكر في الدم، ويدعم إدارة الوزن، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "healthyfood".

ما هي الفوائد الصحية لتناول الترمس ؟

تعزيز صحة القلب:



يحتوي الترمس على نسبة عالية من الألياف والأرجينين، قد تعمل على خفض الكوليسترول الضار، وتحسين نسبة الدهون في الدم، وتعزيز صحة الأوعية الدموية، وبالتالي يدعم صحة القلب ويقي من الأمراض.



التحكم في نسبة السكر في الدم:



نظرًا لانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم في الترمس واحتوائها على بروتينات جديدة (مثل جاما-كونجلوتين)، فإنها تساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز وتحسين حساسية الأنسولين.

صحة الجهاز الهضمي:



يعتبر الترمس غني بالألياف الغذائية، مما يعزز صحة الأمعاء ويقي من الإصابة بمشكلات الجهاز الهضمي.

إدارة الوزن:



توفر حبوب الترمس شعوراً عالياً بالشبع، مما يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام ويساعد على فقدان الوزن.

