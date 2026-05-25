خلافات جيرة وراء أزمة فيديو اقتحام منزل سيدة بكفر الدوار

كتب : علاء عمران

12:40 م 25/05/2026

ضبط المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة بقيام قوة أمنية من مركز شرطة كفر الدوار باقتحام منزلها دون وجه حق.

حقيقة اقتحام منزل سيدة في كفر الدوار

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 الجاري تلقى مركز شرطة كفر الدوار بلاغا من عامل مقيم بدائرة المركز، اتهم فيه شقيق الشاكية، وهو عامل أيضا، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح في الوجه، بسبب خلافات تتعلق بالجيرة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المتهم.

ضبط المتهم والتحقيق مع صاحبة المنشور

وفي 5 الجاري، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة.

وباستدعاء القائمة على نشر المنشور وسؤالها، نفت صحة ما ورد بشأن اقتحام منزلها من قبل قوة أمنية دون وجه حق، وأقرت بأنها نشرت تلك الادعاءات عقب علمها بصدور قرار ضبط وإحضار بحق شقيقها، في محاولة للحيلولة دون ضبطه.

الإجراءات القانونية

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية حيال السيدة بتهمة الادعاء الكاذب، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

