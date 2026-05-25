قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الاثنين، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي إلى جلسة 24 يونيو المقبل، للطلبات والمرافعة.

اتهامات النيابة في واقعة خطف رضيعة "الحسين الجامعي"

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة، وتدعى صفاء، تهمة خطف طفلة رضيعة حديثة الولادة، بسبب معاناتها من علة تمنعها من الإنجاب، مؤكدة أنها خططت للجريمة بهدف الحصول على طفل رضيع.

تفاصيل الواقعة خطف رضيعة "الحسين الجامعي"

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة توجهت إلى مستشفى مستشفى الحسين الجامعي بمنطقة الجمالية، مرتدية نقابًا لإخفاء ملامح وجهها ومنع التعرف عليها، بحثًا عن طفل رضيع لاختطافه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة تعرفت على والدة الرضيعة وذويها داخل غرفة الإقامة عقب الولادة، وتوددت إليهم حتى سنحت لها الفرصة، فاستغلت انفرادها بالأم لبضع دقائق، واختطفت الطفلة.

إخفاء الرضيعة

وأشارت النيابة إلى أن المتهمة أخفت الرضيعة داخل ملابسها عقب ارتكاب الواقعة، خشية اكتشاف أمرها، قبل أن تغادر المستشفى.

تتبع المتهمة بخطف رضيعة "الحسين الجامعي"

وتعود أحداث الواقعة إلى 14 أبريل 2026، عندما تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغًا من والدة رضيعة يفيد باختطاف طفلتها داخل المستشفى بواسطة سيدة منقبة.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية عمليات الفحص والتحري، ومراجعة أكثر من 122 كاميرا مراقبة داخل المستشفى ومحيطها، حتى تم تتبع خط سير المتهمة إلى مدينة بدر.

ضبط المتهمة وإعادة الطفلة

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمة، وضبطها داخل دائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتها الطفلة المختطفة. كما تبين من التحريات أن المتهمة أوهمت زوجها بأنها حامل، ثم ادعت عقب ارتكاب الجريمة أن الرضيعة ابنتها، وعقب ضبطها، خضعت الطفلة لفحوصات طبية أثبتت سلامتها، قبل تسليمها إلى أسرتها.

