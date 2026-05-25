ارتفع متوسط العمر المتوقع للمرأة المصرية إلى أعلى مستوى له مسجلًا 74.7 سنة في 2026 مع تراجع معدل الإنجاب ليصل إلى 2.34 طفل لكل سيدة مقارنة بـ2.85 طفل فقط قبل 4 سنوات، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوضح البيانات أن العمر المتوقع للسيدات المصريات ارتفع من 73.4 سنة من 2022 إلى 74.7 سنة في 2026 وهو مستوى يتجاوز متوسط العمر المتوقع عالميًا للنساء البالغ 74 سنة.

بينما واصل معدل إنجاب المرأة المصرية الكلي رحلة الهبوط، لينخفض من 2.85 طفل لكل سيدة في 2021 إلى 2.34 طفل في 2025.

انخفاض نسبة وفيات المرأة

وكذلك، أظهرت بيانات "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" تحسن الأمراض التي مثلت عبئًا صحيًا على النساء، إذ انخفضت نسبة وفيات الإناث بأمراض الجهاز الهضمي بمعدل يتجاوز النصف من 8.9% عام 2017 إلى 3.3% في 2024.

كما تراجعت وفيات أمراض الجهاز العصبي من 1% إلى 0.2% خلال الفترة نفسها، بينما انخفضت الوفيات بأمراض الجهاز التناسلي من 4% إلى 3.1%، وكذلك تراجع معدل وفيات الأمهات من 43.6 حالة لكل 100 ألف مولود حي في 2017 إلى 41 حالة في 2023.

قرار الرعاية الصحية للمرأة



تكشف نتائج مسح صحي للأسرة المصرية أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 83.9% من السيدات المتزوجات يتخذن قرارات الرعاية الصحية بمفردهن أو بالمشاركة مع أزواجهن.

كما حصلت 97% من السيدات على رعاية طبية أثناء الحمل بواسطة طبيب، فيما تلقت 74.6% أول رعاية صحية بعد الولادة على يد طبيب أيضًا.

ويذكر أن نحو 14.3 مليون سيدة استفادت من مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بينما خضعت 3.88 مليون سيدة للفحص ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين.

كما سجلت خدمات متابعة الحمل أكثر من 3.6 مليون زيارة، إلى جانب إنشاء 4500 غرفة للمشورة الأسرية ودعم التغذية والرضاعة الطبيعية.

وفي ملف مكافحة العنف ضد المرأة، جرى تجهيز 65 عيادة جديدة للمرأة الآمنة في 18 محافظة، مع تقديم الدعم لأكثر من 1400 سيدة تعرضن لعنف.