واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 108 آلاف و25 مخالفة مرورية متنوعة.

مخالفات مرورية وحالات تعاطٍ

وشملت المخالفات السير دون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما فحصت الأجهزة الأمنية 1343 سائقًا، وتبين إيجابية 47 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات بالطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 585 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما جرى فحص 163 سائقًا، وثبت تعاطي 6 منهم للمواد المخدرة، إلى جانب ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكمًا، والتحفظ على 5 مركبات مخالفة.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

وفي سياق آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

حملات تموينية وضبط دقيق مدعم

كما كثفت وزارة الداخلية حملاتها التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، عن ضبط أكثر من 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، ضمن قضايا تتعلق بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

