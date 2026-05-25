الداخلية تكشف حقيقة احتجاز سائق والتعدي عليه بالقليوبية

كتب : علاء عمران

12:33 م 25/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سائق من قيام 3 أشخاص باصطحابه داخل مركبة "توك توك" واحتجازه بأرض زراعية والتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بالقليوبية.

بلاغ من المستشفى

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تلقى مركز شرطة الخانكة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها القائم على النشر، وهو سائق مقيم بدائرة المركز، مصابا بجروح وكدمات متفرقة.

وبسؤاله، اتهم 3 عمال مقيمين بذات الدائرة بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء والاستيلاء منه على مبلغ مالي.

ضبط المتهمين وكشف الحقيقة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بتعديهم على السائق بسبب إساءته لخطيبة أحدهم، فيما نفوا احتجازه أو الاستيلاء على أموال منه أو استخدام أسلحة نارية خلال الواقعة.

وبمواجهة الشاكي، أقر باختلاق بعض تفاصيل الواقعة وادعائه الكاذب بشأن الاحتجاز والسرقة واستخدام الأسلحة النارية، بهدف لفت الانتباه لشكواه.

الإجراءات القانونية

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

