تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام طالب بالتلويح بعصا بلاستيكية تجاه مدرس داخل إحدى المدارس بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص واستدعاء المجني عليه (مدرس – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق)، وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 21 من الشهر الجاري، وأثناء اليوم الدراسي، قام بعض الطلاب بالدخول إلى مبنى غير المبنى المخصص لأداء الامتحانات، وحال قيامه بتنبيههم ومنعهم، قام أحد الطلاب بجذب عصا بلاستيكية كانت بحوزته والتلويح بها في وجهه.

الإجراءات القانونية

وأمكن ضبط الطالب الظاهر في مقطع الفيديو، ومقيم بدائرة قسم شرطة القنايات، وبحوزته العصا البلاستيكية المستخدمة في الواقعة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

