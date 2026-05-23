كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء سيدة بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على شقيقها وزوجها بالضرب بسلاح أبيض، ومنعهم من حصاد محصول قطعة أرض زراعية بمحافظة البحيرة بسبب خلافات على ملكيتها.

حقيقة فيديو التعدي على مزارعين بسبب أرض بالبحيرة

وبالفحص والتحري، تبين عدم صحة تلك الادعاءات؛ وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات حول ميراث قطعة أرض زراعية بين القائمة على النشر (طالبة، 19 سنة، تبين أنها غير متزوجة)، وبين عمتها وزوجة عمها، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، والمحرر بشأنها عدد من المحاضر الرسمية سابقاً.

وباستدعاء المشكو في حقهما، أقرا بوجود خلافات بينهما وبين الشاكية ووالدتها وأشقائها حول ملكية قطعة الأرض المشار إليها، والتي آلت إليهم جميعاً عن طريق الميراث، ونفيا ما نسب إليهما من اتهامات بالتعدي في الشكوى.

لا صحة لادعاءات التعدي لمنع حصاد أرض زراعية بالبحيرة

وبمواجهة الشاكية، تبين أنه لم يصدر أي حكم قضائي بتمكينها من قطعة الأرض، وأقرت بقيامها بإرسال شكواها الكاذبة ونشرها على الصفحة المشار إليها عبر السوشيال ميديا بهدف النيل من الطرف الثاني والتشهير بهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

