بيان مهم من الداخلية بشأن إطعام الكلاب الضالة في الشارع

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة نجحت خلالها في إسقاط 12 شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة الشرقية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

تفاصيل التحريات والواقعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهمين بإدارة شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، والنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، مع إيهامهم بتوفير فرص عمل خارج البلاد.

كما تبين قيامهم بالترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الضحايا.

ضبط المتهمين والمضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركات وعددهم 12 شخصًا.

وتم العثور بحوزتهم على جوازات سفر وصور ضوئية منها، وصور لعقود وتأشيرات وطلبات توظيف، وأكلاشيهات، وإعلانات خاصة بالشركات، وكروت دعاية، ودفاتر بيانات راغبي السفر للعمل بالخارج، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الوقائع على النحو المشار إليه بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"



بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟



ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه