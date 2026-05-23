ضبطت أجهزة وزارة الداخلية شخصًا مقيمًا بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، لقيامه بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم تُستخدم في أعمال الغش بالامتحانات.

تفاصيل التحريات والضبط

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام المتهم بإدارة نشاطه الإجرامي عبر الإنترنت لتحقيق أرباح مالية. وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

المضبوطات بحوزة المتهم

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على 80 سماعة صغيرة الحجم، و22 كارتًا خاصًا بتشغيل السماعات، بالإضافة إلى هاتف محمول وجهاز لاب توب، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بهدف تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

