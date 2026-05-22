حددت المحكمة المختصة جلسة 24 يونيو؛ لنظر محاكمة 4 مسؤولين بمدرسة بشتيل، لاتهامهم بإخفاء مقطع فيديو يتعلق بواقعة هتك عرض أطفال داخل المدرسة وعدم الإبلاغ عنه لأكثر من عام.

محاكمة 4 مسؤولين بمدرسة بشتيل بتهمة إخفاء فيديو واقعة هتك عرض الأطفال

ويمثل أمام محكمة جنح أوسيم شريك بالمدرسة "هارب"، إلى جانب مديرة المدرسة ووكيلة المدرسة ومسؤولة العلاقات العامة، وجميعهن مخلى سبيلهن.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول، أن المتهمين علموا بمحتوى الفيديو منذ سبتمبر 2024، إلا أنهم لم يفصحوا عنه أو يبلغوا الجهات المختصة، خشية من المالك الأساسي للمدرسة وخوفًا من فقدان وظائفهم.

وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت من التحقيقات تقاعسهم عن الإبلاغ عن الواقعة رغم علمهم بها، ونسخ ملف القضية وإحالة المتهم الرئيسي في واقعة هتك العرض إلى محكمة الجنايات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بتداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات بوقوع اعتداءات داخل مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل بدائرة قسم أوسيم، حيث استمعت لأقوال المجني عليهم والشهود، وراجعت كاميرات المراقبة، وأجرت المعاينات الفنية اللازمة.

وأكدت التحقيقات أن المقطع محل الواقعة تم تسجيله بكاميرات المدرسة في سبتمبر 2024، وأثبتت التحريات صحة الواقعة ونسبتها إلى أحد مالكي المدرسة، فيما يجري محاكمة باقي المتهمين على خلفية إخفاء الأدلة وعدم الإبلاغ.

