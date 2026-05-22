سيدة تجمع تبرعات للكلاب دون تصريح وتسقط في قبضة أمن القاهرة

كتب : علاء عمران

04:48 م 22/05/2026

أوضح مصدر أمني تفاصيل واقعة ضبط إحدى السيدات بالقاهرة، عقب رصد قيامها بإلقاء مخلفات لحوم بالطريق العام بهدف إطعام الكلاب الضالة، مع نشرها مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على التبرع للحيوانات.

وأكد المصدر أن استخدام مخلفات اللحوم في إطعام الكلاب الضالة قد يؤدي إلى إصابتها بأمراض خطيرة، إلى جانب التأثير على سلوكها وزيادة شراستها، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.

وأضاف المصدر أن تلك التصرفات تتسبب كذلك في حدوث تلوث بيئي بالشوارع والمناطق السكنية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كما تبين أن السيدة أعلنت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن تلقي تبرعات مالية، دون الحصول على التصاريح القانونية المطلوبة من الجهات المختصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للحفاظ على الصحة العامة والتصدي للممارسات المخالفة.

