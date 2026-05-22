حددت محكمة الاستئناف، جلسة 6 يونيو المقبل كأولى جلسات محاكمة مالك مدرسة بشتيل أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة.

تفاصيل التحقيقات مع مالك مدرسة بشتيل المتهم بهتك عرض أطفال

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول، عن تفاصيل موسعة في الواقعة التي استمرت التحقيقات، وانتهت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأمر رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، بعرض المتهم على خبراء الأدلة الجنائية بمصلحة الأمن العام، حيث أجرى قسم التصوير الجنائي فحوصًا بيومترية لمطابقة ملامح المتهم مع مقطع فيديو متداول للواقعة، في ظل ادعاءات بتعرضه للتلاعب أو التعديل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد تقرير الأدلة الجنائية أن الفيديو سليم تمامًا ولم يتعرض لأي تعديل أو إدخال أو معالجة رقمية، كما أثبت أن المتهم هو ذاته الظاهر في المقطع بعد مطابقة القياسات البيومترية لملامح الوجه.

وانتهت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة إلى توجيه تهمة هتك العرض للمتهم، وإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد استكمال سماع أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وعدد من الشهود، إلى جانب استجواب القائمين على إدارة المدرسة، وفحص كاميرات المراقبة وتحريزها.

كما استمعت النيابة إلى ممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأمرت باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وأوضحت التحقيقات أن المقطع المتداول تم تسجيله عبر كاميرات المدرسة خلال سبتمبر 2024، وأن المتهم أحد مالكي المدرسة، وهو ما أكدته التحريات الأمنية.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها