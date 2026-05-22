إعلان

وزير الصحة: فحص وعلاج 67 مليون مواطن عبر "100 مليون صحة"

كتب : أحمد جمعة

10:44 ص 22/05/2026

الدكتور خالد عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر حققت تحولاً تاريخياً كموديل عالمي ناجح في القضاء على الالتهاب الكبدي سي، مشيداً بتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2026 الذي أبرز مكانة مصر والتحول الصحي الشامل الذي شهدته الدولة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح فعاليات مؤتمر الجمعية الأوروبية لدراسة الكبد (EASL)، على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية الـ79 المنعقدة بجنيف.

خفض تكلفة العلاج بشكل كبير

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، إنجازات مبادرة «100 مليون صحة»، التي شملت فحص قرابة 63 مليون مواطن فوق سن 12 عاماً، وعلاج أكثر من 4 ملايين مريض بأدوية محلية الصنع مجاناً، مما ساهم في خفض تكلفة العلاج بشكل كبير وانتقال مصر من كونها من أكثر الدول تضرراً إلى أول دولة في العالم تحصل على الاعتماد الذهبي للقضاء على الالتهاب الكبدي سي في أكتوبر 2023.

وأشار الوزير إلى أن مصر حصلت مؤخراً على لقب أول دولة في إقليم شرق المتوسط تحقق الهدف الإقليمي لمكافحة الالتهاب الكبدي بي، وساهمت جهودها في انخفاض عبء العدوى بنسبة 34% في الإقليم، محققة أكبر انخفاض عالمي بين 2015 و2024، كما أكد أن هذا النجاح امتد لخارج الحدود من خلال دعم 11 دولة أفريقية وآسيوية فنياً ودوائياً.

وزير الصحة: مصر تتجه حالياً نحو دمج أمراض الكبد ضمن استراتيجيات الأمراض غير السارية

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر تتجه حالياً نحو دمج أمراض الكبد ضمن استراتيجيات الأمراض غير السارية، خاصة مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASLD)، الذي يُعد التحدي الصحي الجديد الأبرز، مشدداً على أهمية الوقاية والرعاية الأولية ودمج صحة الكبد في الأجندة العالمية للأمراض غير المعدية.

واختتم الوزير كلمته مؤكداً التزام مصر بالوصول إلى هدف القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي بحلول 2030، وقيادتها لجهود دمج صحة التمثيل الغذائي والكبد عالمياً، مشدداً على أن «الصحة ليست امتيازاً لحفنة قليلة، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان».

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عبدالغفار 100 مليون صحة فيروس سي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي ستنقله إلى ميادين الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي ستنقله إلى ميادين الشرق الأوسط
فنادق ومخيمات 5 نجوم.. ما الخدمات الجديدة لحجاج السياحة 2026؟
أخبار مصر

فنادق ومخيمات 5 نجوم.. ما الخدمات الجديدة لحجاج السياحة 2026؟
الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
رياضة محلية

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
أمطار قد تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

أمطار قد تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بسبب "إيبولا".. أوغندا تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية مع الكونغو الديمقراطية
شئون عربية و دولية

بسبب "إيبولا".. أوغندا تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية مع الكونغو الديمقراطية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي سنتقله إلى ميادين الشرق الأوسط
تسرب غاز الكلور بالإسماعيلية.. القصة الكاملة من لحظة الكسر المفاجئ إلى صفر إصابات -فيديو وصور