أكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أن اتخاذ قرار بالإفراج عن كميات إضافية من مخزون النفط لا يمكن أن يتم في ظل غياب رؤية واضحة بشأن مدة استمرار الصراع، مشيرًا إلى أن تقييم التطورات الحالية يظل عاملًا أساسيًا في أي خطوة من هذا النوع.

وقال ليسكور في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز إن اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الذي عُقد في باريس خلال الأسبوع الجاري لم يتناول أي نقاشات تتعلق بإجراء عملية جديدة لسحب كميات من الاحتياطات النفطية.

وأوضح أن تدفقات النفط نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية لن تعود بشكل فوري حتى في حال إعادة فتح هرمز، لافتًا إلى أن وصول الإمدادات إلى تلك المناطق سيحتاج إلى عدة أسابيع.

وأضاف أن الحرب الإيرانية فرضت أعباء إضافية على فرنسا بقيمة لا تقل عن 6 مليارات يورو، أي ما يعادل نحو 6.48 مليارات دولار.

وأشار وزير المالية الفرنسي إلى أن بلاده ما تزال تتعامل بصورة جيدة نسبيًا مع التحديات الحالية، رغم وجود ضغوط وعوامل معاكسة وصفها بأنها لا يمكن تجاهلها.