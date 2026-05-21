إعلان

للسير عكس الاتجاه.. الداخلية تكشف ملابسات إتلاف مطب صناعي بالجيزة

كتب : علاء عمران

04:55 م 21/05/2026

المتهمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجتين ناريتين بإتلاف مطب صناعي عمدًا بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتين في الفيديو، وتبين أنهما ساريتا التراخيص، كما تم ضبط قائديهما، وهما مقيمان بمحافظة بني سويف.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن هدفهما كان اختصار الطريق والسير عكس الاتجاه.

وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إتلاف مطب صناعي النيابة العامة وزارة الدالخية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب ظهور شعر الذقن لدى النساء مع التقدم في العمر؟
نصائح طبية

ما أسباب ظهور شعر الذقن لدى النساء مع التقدم في العمر؟
مي عبدالحميد: نسعى لتوفير السكن الملائم للمواطنين عبر الشراكة مع القطاع
أخبار مصر

مي عبدالحميد: نسعى لتوفير السكن الملائم للمواطنين عبر الشراكة مع القطاع
"الناس بتصدق أي حاجة".. نجل راغب علامة يرد على شائعة تحوله جنسيا
زووم

"الناس بتصدق أي حاجة".. نجل راغب علامة يرد على شائعة تحوله جنسيا
منهن رانيا يوسف وبسمة بوسيل.. فنانات تعرضن لانتقادات بسبب الإطلالات الجريئة
زووم

منهن رانيا يوسف وبسمة بوسيل.. فنانات تعرضن لانتقادات بسبب الإطلالات الجريئة
هتك عرض وتصوير في وضع مخل .. الجنايات تعاقب المتهمين في واقعة "طفل بولاق"
حوادث وقضايا

هتك عرض وتصوير في وضع مخل .. الجنايات تعاقب المتهمين في واقعة "طفل بولاق"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان