كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجتين ناريتين بإتلاف مطب صناعي عمدًا بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتين في الفيديو، وتبين أنهما ساريتا التراخيص، كما تم ضبط قائديهما، وهما مقيمان بمحافظة بني سويف.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن هدفهما كان اختصار الطريق والسير عكس الاتجاه.

وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

