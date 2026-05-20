باشرت جهات التحقيق بمدينة نصر، التحقيق في واقعة مصرع سيدة عقب سقوطها من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث.

كما أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

الانتهاء من الصفة التشريحية

كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، مع الاستماع لأقوال شهود العيان وجيران المتوفاة، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار للوقوف على كل تفاصيل الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة سيدة أسفل أحد العقارات بدائرة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

بالفحص تبين أن السيدة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس، وسط ترجيحات أولية بأنها قفزت بسبب مرورها بأزمة نفسية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل