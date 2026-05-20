5 قرارات من النيابة في واقعة مصرع سيدة من الطابق السادس بمدينة نصر

كتب : محمود الشوربجي

06:57 م 20/05/2026

جثة - أرشيفية

باشرت جهات التحقيق بمدينة نصر، التحقيق في واقعة مصرع سيدة عقب سقوطها من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث.

كما أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

الانتهاء من الصفة التشريحية

كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، مع الاستماع لأقوال شهود العيان وجيران المتوفاة، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار للوقوف على كل تفاصيل الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة سيدة أسفل أحد العقارات بدائرة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

بالفحص تبين أن السيدة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس، وسط ترجيحات أولية بأنها قفزت بسبب مرورها بأزمة نفسية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مدينة نصر النيابة العامة مصرع سيدة

