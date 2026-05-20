استقبلت النيابة العامة، بمقر مكتب النائب العام، وفدًا من أطفال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، رفقة عدد من أعضاء مجلس إدارة المستشفى، وذلك في زيارة إنسانية تعكس دعم مؤسسات الدولة للأطفال المرضى وتعزيز قيم التضامن المجتمعي.

جاء ذلك في إطار رؤية النائب العام المستشار محمد شوقي، الهادفة إلى دعم أواصر التواصل المجتمعي وترسيخ قيم الرعاية الإنسانية، حيث رحب النائب العام بالأطفال والوفد المرافق لهم، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تحمل رسائل الأمل والصمود.

وأكد النائب العام أن رعاية الأطفال وتقديم الدعم النفسي والإنساني لهم يمثل واجبًا وطنيًا ومجتمعيًا، ويعكس حرص مؤسسات الدولة على مساندة الفئات الأولى بالرعاية.

النيابة العامة تستضيف عدد من أطفال مستشفى 57357

وشهدت الزيارة مأدبة إفطار سادتها أجواء من البهجة والتفاؤل، حرص خلالها النائب العام على التحدث مع الأطفال وإدخال السرور إلى نفوسهم، تأكيدًا لأهمية الدعم المعنوي في رحلتهم العلاجية.

كما تضمنت الزيارة تقديم عدد من الهدايا التذكارية للأطفال، في مشهد إنساني عكس قيم الرحمة والتكافل، وأبرز الدور المجتمعي الذي تضطلع به النيابة العامة إلى جانب رسالتها القضائية.

وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء مجلس إدارة مستشفى 57357 عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين أن تلك اللفتة الإنسانية تعكس دعم مؤسسات الدولة المصرية للأطفال المرضى وتعزز قيم الأمل والانتماء والتكاتف المجتمعي.

