إعلان

لزيادة المشاهدات.. ضبط 5 أشخاص رقصوا بأسلحة بيضاء في الوراق

كتب : علاء عمران

03:24 م 02/05/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 5 أشخاص بمنطقة الوراق، بعد تدوال فيديو رقص واستعراض بأسلحة بيضاء، واعترفوا بأن الهدف كان المزاح وزيادة المشاهدات عبر مواقع التواصل بالجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية، كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عددًا من الأشخاص أثناء الرقص والتلويح بأسلحة بيضاء في أحد شوارع محافظة الجيزة.

تحديد وضبط المتهمين

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهم 5 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق.

ضبط الأسلحة البيضاء

وعُثر بحوزتهم على الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها منذ نحو شهر، مؤكدين أن الواقعة كانت على سبيل المزاح.

هدف نشر الفيديو

كما أقروا بأن أحدهم قام بتصوير ونشر الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدات والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنانة سهير زكي بعد صراع مع المرض
موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل