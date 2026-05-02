القبض على شخص حاول التنقيب عن الآثار

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام جيرانها بأعمال حفر والتنقيب عن الآثار، ما تسبب في إحداث تلفيات بالعقار محل سكنها بمحافظة المنوفية.

بلاغ رسمي من سيدة متضررة

وتبين أنه بتاريخ 26 أبريل، تلقت وحدة مباحث شبين الكوم بلاغًا من السيدة القائمة على النشر، مقيمة بدائرة القسم، تتضرر فيه من جارها لقيامه بأعمال حفر داخل منزل مجاور، ما أدى إلى تصدع حوائط شقتها.

ضبط المتهم

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص المقيمين بذات المنطقة. وعُثر على آثار حفر داخل المنزل، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.