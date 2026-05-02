المركزي يطرح صكوكا وأذونا وسندات خزانة بقيمة 91 مليار جنيه الأسبوع الجاري

كتب : منال المصري

04:14 م 02/05/2026

البنك المركزي

يعتزم البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، طرح صكوك سيادية وأذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 91 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري.

وتلجأ وزارة المالية إلى هذه الأدوات بهدف توفير سيولة من السوق المحلية لسد عجز الموازنة، نتيجة ارتفاع النفقات مقارنة بالإيرادات.

أذون الخزانة

يسعى البنك المركزي إلى بيع أذون خزانة أجل 3 و9 أشهر غدا الأحد، بقيمة 80 مليار جنيه.

سندات الخزانة

ويعتزم البنك المركزي بيع سندات خزانة أجل عامين و3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، يوم الاثنين.

الصكوك السيادية

كما يعتزم البنك المركزي بيع صكوك سيادية بقيمة مليار جنيه يوم الاثنين المقبل.

