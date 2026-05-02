جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم السبت، حبس سيد مشاغب و5 آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية التجمهر أمام منزله وتعطيل حركة المرور بمنطقة بولاق الدكرور.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد قررت في وقت سابق حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب وتعطيل المرور وترويع المواطنين.

فيديوهات تكشف الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تجمعات حاشدة لعشرات الأشخاص وهم يشعلون الألعاب النارية ويطلقون الشماريخ بكثافة، ما تسبب في حالة من الفوضى بالشارع.

تحريات الأمن

وتبين من التحريات أن تلك التجمعات جاءت احتفالًا بالإفراج عن أحد العناصر المرتبطة بروابط رياضية، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب وقطع للطريق وتعطيل لحركة المرور، وسط هتافات مثيرة للجدل.

بلاغات وتحرك أمني

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغات من الأهالي تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بإثارة الذعر، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري وفرض السيطرة على المنطقة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 متهمين، وتبين أن جميعهم لهم معلومات جنائية، ومن بينهم المتهم الرئيسي "سيد مشاغب"، الذي أعيد إلى محبسه بعد الإفراج عنه بفترة قصيرة.

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة