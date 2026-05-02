إعلان

قرار جديد من القضاء بشأن سيد مشاغب وآخرين بتهمة إثارة الشغب ببولاق الدكرور

كتب : صابر المحلاوي

02:31 م 02/05/2026

سيد مشاغب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم السبت، حبس سيد مشاغب و5 آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية التجمهر أمام منزله وتعطيل حركة المرور بمنطقة بولاق الدكرور.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد قررت في وقت سابق حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب وتعطيل المرور وترويع المواطنين.

فيديوهات تكشف الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تجمعات حاشدة لعشرات الأشخاص وهم يشعلون الألعاب النارية ويطلقون الشماريخ بكثافة، ما تسبب في حالة من الفوضى بالشارع.

تحريات الأمن

وتبين من التحريات أن تلك التجمعات جاءت احتفالًا بالإفراج عن أحد العناصر المرتبطة بروابط رياضية، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب وقطع للطريق وتعطيل لحركة المرور، وسط هتافات مثيرة للجدل.

بلاغات وتحرك أمني

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغات من الأهالي تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بإثارة الذعر، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري وفرض السيطرة على المنطقة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 متهمين، وتبين أن جميعهم لهم معلومات جنائية، ومن بينهم المتهم الرئيسي "سيد مشاغب"، الذي أعيد إلى محبسه بعد الإفراج عنه بفترة قصيرة.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيد مشاغب بولاق الدكرور إثارة الشغب تعطيل المرور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينهم ديانج ومعلول.. 4 لاعبين أجانب ارتدوا شارة قيادة الأهلي
رياضة محلية

بينهم ديانج ومعلول.. 4 لاعبين أجانب ارتدوا شارة قيادة الأهلي

تحذير عاجل من "السياحة" للمواطنين والشركات قبل الحج 2026
أخبار مصر

تحذير عاجل من "السياحة" للمواطنين والشركات قبل الحج 2026
تحرك قانوني جديد من دفاع سيد مشاغب للطعن على الحبس
حوادث وقضايا

تحرك قانوني جديد من دفاع سيد مشاغب للطعن على الحبس
سر ظهور رسالة "غير مستحق" عند صرف المقررات التموينية
أخبار مصر

سر ظهور رسالة "غير مستحق" عند صرف المقررات التموينية
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين
أخبار العقارات

ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل