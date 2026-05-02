كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصين يستقلان دراجة نارية، أحدهما يحمل سلاحًا ناريًا، ويقومان بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين بأحد شوارع شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تحديد وضبط المتهمين

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الدراجة النارية وضبط قائدها ومستقلها، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

ضبط سلاح ناري بحوزتهما

وعُثر بحوزتهما على بندقية خرطوش مستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وإشهار السلاح والتلويح به بهدف ترهيب الأهالي وفرض إتاوات، دون إطلاق أعيرة نارية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهما على جهات التحقيق.

