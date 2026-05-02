بتهمة البلطجة وترويع الأهالي.. سقوط عاطلين بحوزتهما سلاح ناري في قبضة الأمن بشبرا الخيمة

كتب : علاء عمران

03:13 م 02/05/2026

ضبط عاطلين بتهمة البلطجة وترويع الأهالي بسلاح ناري

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصين يستقلان دراجة نارية، أحدهما يحمل سلاحًا ناريًا، ويقومان بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين بأحد شوارع شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تحديد وضبط المتهمين

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الدراجة النارية وضبط قائدها ومستقلها، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

ضبط سلاح ناري بحوزتهما

وعُثر بحوزتهما على بندقية خرطوش مستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وإشهار السلاح والتلويح به بهدف ترهيب الأهالي وفرض إتاوات، دون إطلاق أعيرة نارية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهما على جهات التحقيق.

خبير: لا حلول سريعة لأزمة الطاقة دون اتفاق أمريكي إيراني
بالمستندات.. محامي زيزو يرد على المستشار القانوني للزمالك
"خرجت المسروقات في كيس قمامة".. التحقيق في اتهام منة فضالي خادمتها الأجنبية
كاف يعلن موعد أمم أفريقيا 2027.. تفاصيل

متجاوزة الكونجرس.. أمريكا توافق على صفقات سلاح ضخمة لإسرائيل والخليج

